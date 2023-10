Autolenker (80) kollidiert in Graz mit Radfahrerin

Gegen 12 Uhr fuhr ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Glacisstraße in Fahrtrichtung Süden und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Wilhelm-Fischer-Allee einbiegen. Gleichzeitig war eine Fahrradfahrerin auf dem Radweg unterwegs, der parallel zur Glacisstraße verläuft. Als die 28-Jährige die Radfahrerüberfahrt an der Wilhelm-Fischer-Allee überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß.