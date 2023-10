Alaba-Trainer Ancelotti hat fortan Doktortitel

Ancelotti bekam nämlich am Mittwoch von der Universität in Parma den Ehren-Doktortitel in Bewegungswissenschaften zugesprochen. „Ich erhalte diesen Doktortitel und einige werden sagen, dass ich nur wenige Prüfungen abgelegt habe. In Wirklichkeit habe ich viele Prüfungen abgelegt“, so der Neo-Doktor.