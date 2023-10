48 Illegale entdeckt! Drei Schlepper in Haft

In Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, wurden gegen 13.50 Uhr von einem unbekannten Lkw-Lenker insgesamt 17 Personen bei einer Tankstelle offenbar von der Ladefläche abgesetzt. Der Lkw fuhr in unbekannte Richtung weiter. Die 17 Personen (allesamt syrische Staatsbürger, 7 Erwachsene, 10 Kinder) stellten einen Asylantrag in Österreich. Die Ermittlungen nach dem derzeit unbekannten Lkw-Lenker sowie die Befragungen der angehaltenen Personen laufen.