Private Betreuer und Schulen nagen am Hungertuch

50 Euro Förderung pro Kind zu wenig

„Man lässt uns am ausgestreckten Arm verhungern“, klagt Renate Höger vom Kinderhaus Miteinander, in dem 66 Wörgler Kinder in Kinderkrippe, -garten und Hort betreut werden. Neben Geld vom Land bekommen die privaten Erhalter von der Stadt derzeit 50 Euro pro Kind und Monat als Objektförderung – für 10 Monate im Jahr. Für die Schulen gilt das aber nicht. Die müssen dafür Kommunalsteuer zahlen und bekommen die Hälfte als Subvention zurück.