Ein Grieche spielt im Pongau für seinen Traum

Fix zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist indes Dominik Waltl im Juli. „St. Johann ist meine Heimat, hier taugt es mir am besten.“ In der Corona-Zeit verschlug es ihn 2021 nach Golling, dann für ein Jahr nach Schwarzach. „Ich wollte mal was anderes ausprobieren“, erklärt der „Hexer“, wie er oft aufgrund seiner Paraden bezeichnet wird, seinen Ausflug. „In St. Johann fühl ich mich einfach wohl. Meine Mitspieler sind alle Freunde von mir.“