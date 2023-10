Jungen fehlt oft Perspektive: „Das macht krank“

Einsamkeit, sagt Bauer, ist das große Thema unserer Zeit. Ältere Menschen rufen oft nur zum Tratschen an – auch das sei legitim. „Wer psychisch schon vorbelastet ist, kommt mit gewissen Dingen zudem nicht so leicht klar – sei es der Schuleintritt des Kindes oder die Pflege der Eltern.“ Viele können mit niemandem in ihrem Umfeld über diese Probleme sprechen.