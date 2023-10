„EU tötet“-Demo: Bis auf zwei Ausreißer friedlich

Rund 230 Teilnehmer fanden sich laut Polizei am Nachmittag am Vorplatz des Landestheaters in Innsbruck ein, um auf der Kundgebung „EU tötet“ gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union zu protestieren. Gegen 16 Uhr setzte sich der Demozug in Bewegung, er führte unter anderem über den Rennweg, die Museumsstraße, die Maria-Theresien-Straße, den Adolf-Pichler-Platz und endete wieder am Landestheater.