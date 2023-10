Pächter am Thalersee werfen vorzeitig Handtuch

Fast sieben Millionen Euro hat sich die Holding Graz als Eigentümer die Renovierung am Thalersee kosten lassen. Groß waren die Hoffnungen, dass das Wiener Gastro-Duo Manuel Köpf und Andres Knüz das Waldcafe auf Kurs bringen. Doch nach nur etwas mehr als einem Jahr kommt nun das Aus. „Die beiden Gastronomen haben die Freizeit Graz darüber informiert, dass sie aus persönlichen Gründen den Standort leider nicht mehr fortführen und sich neuen Projekten in Wien widmen werden“, heißt es in einer Aussendung der Holding.