Graz verpasst Krönung zur Umwelthauptstadt Europas

Grazer Visionen vor EU-Jury am Prüfstand

Aktuell ist noch das estnische Tallinn Europas grüne Hauptstadt. Dort präsentierte am Donnerstagvormittag die neunköpfige Delegation aus Graz vor der EU-Jury, worin sich die Murmetropole in puncto Nachhaltigkeit, Klimaschutz und grüner Innovation auszeichnet.