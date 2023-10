Herbstmesse: Anpreisen und Vorführen ist gefragt

Rene und sein Küchengerät

Verkäufer Rene Olschar, Präsentator der Küchenmaschinen „Oskar the best“, wirft einen kunterbunten Mix aus Obst und Gemüse in das Gerät und verteilt den gepressten Saft an die Zuhörerschaft. „Die Maschine habe ich auch im Urlaub dabei, sie ist ja sooo klein“, ruft er in die Menge.