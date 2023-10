Experten stießen auf altes Granaten-Lager

Funde an Archäologen übergeben

Nicht minder spektakulär waren Funde im Zuge von Bauarbeiten in der St. Pöltner Innenstadt. Dort stieß man auf einen alten Bombentrichter, der - wie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs üblich - mit altem Kriegsmaterial wieder aufgefüllt wurde. So fanden die Munitionsexperten im Erdreich hunderte Helme und Gasmaskenfilter, die Archäologen übergeben wurden. „Gefüllte Bombentrichter finden wir häufiger, aber so viele aufgeschlichtete Funde sind eher unüblich“, so Geschäftsführer Stefan Plainer.