Autolenker (76) erfasste Fußgänger und fuhr davon

Bei einem Verkehrsunfall in Steinach am Brenner (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Dienstagvormittag ein 86-jähriger Fußgänger verletzt. Ein Autofahrer (76) hatte ihn beim Ausparken übersehen. Auch, als er den Mann erfasste, dürfte er nicht von ihm Notiz genommen haben.