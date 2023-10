„Möchte nicht mit der Figur alleine im Raum sein“

Die vierte Staffel der Krimi-Serie „Babylon Berlin“, mit Ihnen in der Rolle des Fernsehstars Esther Kasabian, wird derzeit in Deutschland auf ARD ausgestrahlt. Hätten Sie die exzessiven Partys in den goldenen 20er-Jahren gerne selbst erlebt?

Ja, klar. Aber ich hätte mich im richtigen Moment verpisst. Als der Rechtsruck in der Gesellschaft, der später zur Machtergreifung der Nazis führte, losging, wäre ich sofort weg gewesen. Man muss auch sagen, dass die Leute in den „Goldenen Zwanzigern“ in einer schweren Lebenssituation waren und deshalb auch so exzessiv gefeiert haben. Mit dem Rausch versuchten sie, die harten Lebensbedingungen zu vergessen. Man kann nur hoffen, dass sich das Fürchterliche nicht wiederholt.