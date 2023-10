34-Jähriger flog mit gefälschtem Führerschein auf

Der 34-Jähriger wies am späten Montagvormittag bei der Führerscheinstelle der Landespolizeidirektion Tirol in Innsbruck einen angeblichen polnischen Führerschein vor, um diesen auf einen österreichischen umschreiben zu lassen. Doch der Sachbearbeiter in der Führerscheinstelle wurde stutzig. Er verständigte die Polizei.