„Stimmen“ befahlen Messer-Attacke auf fremde Frau

Die Linzerin lief daraufhin davon, konnte aber wenig später in der Nähe des Bahnhofs von der Polizei festgenommen werden. Bei der Einvernahme erklärte die psychisch kranke Frau, dass sie Stimmen in ihrem Kopf gehört habe, die ihr befohlen hätten, die ihr völlig Fremde abzustechen. Denn die um sieben Jahre ältere Frau sei ihre „verkleidete Mutter“. Die 24-Jährige wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.