Tierschützer-Protest mit Herdenschutzzaun

Aktivisten der Tierschutzorganisation „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) haben am Montag das Regierungsgebäude der Salzburger Landesregierung in der Kaigasse mit einem Herdenschutzzaun symbolisch abgeriegelt, um gegen den Abschuss von Wölfen zu protestieren. Nach der Angelobung der schwarz-blauen Landesregierung wurde nämlich heuer das Erschießen von „Problemwölfen“ in Salzburg genehmigt - und in einem Fall bereits umgesetzt.