Weiz: Bürgermeister Eggenreich verkündet Rücktritt

Die Serie an Rücktritten unter steirischen Ortschefs hält auch im Herbst unvermindert an. Johann Handler aus Grafendorf übergibt dieser Tage sein Amt, vor wenigen Wochen zog sich Herbert Mießl in St. Margarethen an der Raab zurück. In St. Lorenzen im Mürztal wiederum wurde Petra Weberhofer am Donnerstag unfreiwillig im Gemeinderat abgewählt.