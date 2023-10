Kuschelige Fake-Fur-Mäntel halten uns heuer warm

Dass auch Kim Kardashian sich bereits in einen Fake-Fur-Mantel gehüllt hat, das versteht sich fast von selbst. Sie zeigte sich schon im Juni beim Saint-Laurent-Debüt von Rapper Pharrell Williams in Paris in einem langen Modell. Der Look darunter, der aus Leggings und einem Sporttop bestand, kam bei den Fans allerdings nicht so gut an.