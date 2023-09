Leoben: Frau in Zimmer gezerrt und vergewaltigt

Drei Männer sitzen in Untersuchungshaft

Im Partygeschehen wurde die Frau plötzlich von drei Männern bedrängt und in ein Zimmer gezerrt. Zwei von ihnen sollen sich daraufhin an ihr vergangen und sie vergewaltigt haben. Ohne die geringste Chance, dem Martyrium entrinnen zu können. „Ich kann bestätigen, dass drei Männer festgenommen wurden und sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Leoben befinden. Die Ermittlungen laufen“, sagt Staatsanwalt Andreas Riedler auf Anfrage der „Steirerkrone“.