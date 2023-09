Burg Hohenwerfen begrüßt neuen Verwalter

Vielseitige Aufgaben auf beliebtem Familienausflugsziel

Als Verwalter ist Hank für den täglichen Betrieb auf der Burg und für die Leitung des sechsköpfigen Teams zuständig, das während der Sommersaison auf bis zu 15 Mitarbeiter anwächst. Eine Aufgabe, auf die sich der erfahrene Manager ganz besonders freut, der mit dem in die Jahre gekommenen Begriff des Burgherrn nicht viel anfangen kann und sich lieber als Teamplayer bezeichnet. Zudem stehen rund ums Jahr viele Veranstaltungen am Programm: Von den beliebten Mittelalter-Events im Sommer bis zum Adventmarkt in der Weihnachtszeit.