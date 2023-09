Vier Wochen lang kein Bahnverkehr über den Arlberg

Von 9. Oktober, 8.30 Uhr, bis 6. November, 12 Uhr, bleibt die Bahnstrecke für den gesamten Schienenverkehr gesperrt. Wichtige Instandhaltungsarbeiten stehen an, die die ÖBB-Infrastruktur AG gebündelt abhandeln will. Das hat jedoch einige Auswirkungen auf alle, die per Bahn rund um den Arlberg unterwegs sind.