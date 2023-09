Die steirischen Regierer tagen heute in Brüssel

Ausbau der Eisenbahnnetze als Thema

Am Abend ging es für die Steirer dann zur wichtigsten Brüsseler Institution, der EU-Kommission. Johannes Hahn, Österreichs mächtiger EU-Kommissar (er ist zuständig für das gewaltige EU-Budget und die Brüsseler Verwaltung) hatte ein offenes Ohr für die Anliegen der Steirer. Zuletzt trafen Drexler und Hahn bei Terminen zur Koralmbahn und dem Semmeringbasistunnel zusammen - zwei Projekte, die die EU unterstützt. Gesprächsthemen am Montag waren also auch der weitere Ausbau der Eisenbahnnetze sowie die aktuellen Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Steiermark (Stichwort Energiepreise).