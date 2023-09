Grazer Polizei forschte Serieneinbrecher aus

Drei Wohnungseinbrüche in der Landeshauptstadt brachten Ermittler der Grazer Polizei heuer auf die Spur eines Verdächtigen. Nach umfassenden Ermittlungen konnte ein 52-jähriger Ungar ausgeforscht werden, der auch in Kärnten zugeschlagen haben soll. In Zusammenarbeit mit der Polizei in Klagenfurt erhärtete sich der Verdacht gegen den Kriminellen.