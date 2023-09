Welche Freigeister und Pioniere es auf die Rax zog

„Es ist fast wie ein Wunder. Um halb acht Uhr in der Früh setzt man sich in Wien in die Südbahn, und um 9.30 Uhr kann man bereits im Gebirgsrestaurant auf der Rax ein Gulasch verzehren“, so stand es schon im Juni 1926 im damaligen „Neuigkeits Weltblatt“ – einen Tag nach der Eröffnung der Rax-Seilbahn. Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Anton Wildgans oder Viktor Frankl – schon zur Jahrhundertwende zog es namhafte Künstler in die Raxregion. So hatte beispielsweise Sigmund Freud sein erstes psychotherapeutisches Gespräch am Ottohaus. Und Viktor Frankl war Stammgast auf der Seehütte, weil er die umliegenden Klettersteige zur meditativen Entspannung nutzte.