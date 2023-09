Wolfsrudel nur 30 Kilometer vor der Tiroler Grenze

„Wölfe jagen“: Geisler schreibt an von der Leyen

In einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte am Donnerstag LHStv. Josef Geisler, dass Wölfe erlegt werden dürfen. Ein „günstiger Erhaltungszustand“ sei schon seit 2018 erreicht. Geisler verweist auf den Alpenraum (Arge Alp Gebiet): Seit 2021 seien die Rudel um fast 70 Prozent von 38 auf zuletzt 65 gestiegen.