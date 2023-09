Der Papa ist sein großes Vorbild

Vielleicht mal auf die Insel

Als große Vorbilder nennt er Mutter Carolina und Vater Olof – in dessen große Fußstapfen will der Innenverteidiger treten. „Wir sind ständig in Kontakt, er hilft mir beim Fußball, aber auch im Alltag, wie Väter es halt so tun“, strahlt der Rohdiamant. Mellberg senior ist seines Zeichens immerhin 117-facher Nationalspieler der „Tre Kronor“ und hat Stationen wie Juventus, Villarreal und Aston Villa in seiner Vita stehen.