Betrunkener Bootsführer löst Einsatz aus

Ein Bootsführer (40) war am Sonntag ins Auge gestochen: Weil er sich in Kursrichtung Achensee-Schifffahrt befand, wurden vom Kapitän Schallzeichen abgegeben. Eine am Achensee befindliche Streife der Wasserpolizei wurde auf das Elektroboot aufmerksam. Der 40-Jährige war stark alkoholisiert.