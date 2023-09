Weder vor noch zurück: Alpinisten steckten fest

Erneut ein Fall von unterschätzter alpiner Hochtour: Zwei Einheimische (beide 26) machten sich am Samstag in Neustift im Stubaital auf eine fordernde Route auf, zur 3474 Meter hohen Ruderhofspitze. Weil sie dem Gelände auf 3400 Meter nicht mehr gewachsen waren, konnten sie nicht mehr weiter. Auch zum Abstieg sahen sie sich nicht mehr in der Lage.