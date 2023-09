Rauch im Brennerbasistunnel löste Großeinsatz aus

Rauchentwicklung in im Bau befindlichen Brennerbasistunnel (BBT) im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner hat am Donnerstagabend einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Der Rauch brach im Bereich eines Förderelements aus, sagte ein Polizeisprecher. Offenbar sollen Arbeiter aus dem Tunnel evakuiert worden sein, was die Exekutive jedoch nicht bestätigen konnte.