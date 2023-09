Tiroler Recyclingbetrieb feiert 50. Geburtstag

In Inzing jährlich 60.000 Tonnen Müll verarbeitet

Das Recyclingunternehmen, das in Inzing rund 60.000 Tonnen Abfälle pro Jahr verarbeitet, ist in 169 Gemeinden in Westösterreich bei der Problemstoffsammlung aktiv. Weiters zählen Industrie und Gewerbe zu den Kunden. Beim Fuhrpark werde konsequent in die Erneuerung und Umstellung der Gefahrengutflotte investiert, um am neuesten Stand der Technik zu sein.