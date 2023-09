Unwetter hinterließ eine Spur der Verwüstung

„Wer rasch hilft, hilft doppelt!“

„Der Fleiß der Bauern wurde binnen Minuten vernichtet. Die Hagelversicherung ist mit ihren Experten schon unterwegs, damit den Winzern in dieser schweren Lage geholfen wird. Denn wer rasch hilft, hilft doppelt“, sagt Landesvize und Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf. Er spricht von einer „absolut tragischen Situation für die betroffenen Winzer“. Man müsse sich aber keine Sorge um den Wein in Niederösterreich machen. „Es wird genug und in sehr guter Qualität vom Jahrgang 2023 geben“.