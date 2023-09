Schulsachen-Tauschbörse wurde großer Erfolg

„Der Schulstart ist für alle Eltern eine finanzielle Belastung, für manche mehr, für manche weniger. Uns ist es ein Anliegen, gerade jetzt - in Zeiten der Teuerung - jene Familien zu unterstützen, für die der Kauf einer neuen Schultasche ein großes Loch in die Haushaltskassa reißen würde. Und der große Andrang gibt uns Recht, daher werden wir die Aktion ausweiten und ganz sicher im kommenden Jahr fortsetzen“, so Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger und Stadträtin Andrea Brandner unisono.