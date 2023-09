E-Biker übersah Zug: Lebensgefährlich verletzt

E-Biker in Wiese geschleudert

Der Fahrradfahrer wurde von der Triebwagengarnitur erfasst und in eine angrenzende Wiese geschleudert. Er wurde lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung durch ein Notarzt-Team vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen. Der Triebwagenführer und die 12 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.