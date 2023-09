Bulle Gloukh darf von EM-Teilnahme träumen

Während der 19-Jährige bei den Bullen noch kein etablierter Stammspieler ist und des Öfteren auf der Bank sitzt, ist er in Israel der große Hoffnungsträger. Erst kürzlich stellte er seine Wichtigkeit für sein Land wieder einmal unter Beweis. Beim 1:1 in Rumänien erzielte der Mittelfeldspieler den Ausgleich und verhinderte dadurch eine bittere Niederlage. Die Israelis sind in Qualifikationsgruppe I nämlich voll im Rennen um ein Ticket für die EM.