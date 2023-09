Lungauerin triumphiert bei der EM der Berufe

Was für ein Finale bei den achten Berufseuropameisterschaften in Polen! In der Danziger „Polsat Arena“ räumte Österreich Samstagabend vor 5000 Besucher:innen ab: Rot-Weiß-Rot sicherte sich insgesamt 18 Medaillen - sieben in Gold, sechs in Silber und fünf in Bronze. Das rot-weiß-rote Team holte damit die meisten Medaillen aller 32 teilnehmenden Nationen und wurde gleichzeitig Team-Europameister.