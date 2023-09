85-jähriger Pilger nach großer Suchaktion gefunden

Weil ein 85-jähriger Wanderer Freitagabend nicht wie vereinbart in seiner Unterkunft in Mariazell erschien, wurde gegen 21 Uhr Alarm geschlagen. Es gab lediglich die Information, dass der Mann am Vormittag vom Niederalpl über den Wanderweg im Bereich Wetterin in Richtung Mariazell losgegangen sei.