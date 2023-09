In Lederhosen und Flipflops ging‘s zur Party

In Flipflops und Lederhosen begrüßte Latschenwirt-Chef Daniel Sommerluksch die Gäste am Donnerstagabend in Großgmain. Ein modischer Fauxpas fand manch ein Partygast, perfekt gelungenes Styling befand hingegen „LederhosenDonnerstag“-Initiator Christian Eibl. „Also ich habe meine Lederhose sogar während meiner Hochzeitsreise auf Hawaii getragen“, erzählt Eibl.