In nur 30 Minuten bei Sturm und GAK am Radar

Auch GAK-Sportchef Didi Elsneg ist vom System überzeugt. „Gerade im Jugendbereich ist subjektive Wahrnehmung ein zentrales Thema. Das erleichtert uns die Arbeit nun schon, weil wir wesentlich einfacher eine Vorauswahl treffen können. Diese Möglichkeit des Scoutings entlastet uns außerdem in unserer täglichen Arbeit enorm.“ Und der ehemalige Bundesliga-Kicker sieht einen weiteren großen Vorteil: „Manchmal hat man ein Talent nicht am Radar, was schade ist.“ Nun rutscht niemand mehr durch.