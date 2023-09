Bärin „Losa“ zeigte sich erstmals den Besuchern

Das neue Gehege gefällt ihr sichtlich, für ihren Mitbewohner hatte Braunbärin „Losa“ nur ein paar kurze Blicke über. Erstmals durfte das 21 Jahre alte Tier am Dienstag ihr Freigehege im Zoo Hellbrunn erkunden. „Sie hat jeden Winkel inspiziert, ist viel geschwommen“, freut sich Tierpflegerin und Revierleiterin Silke Hempelmann. Auffällig: Immer wieder rieb sich „Losa“ mit ihren Rücken an den Baumstämmen im Gehege, markierte diese so mit ihren Gerüchen.