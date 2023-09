Neuer Job für Sturms Meisterheld

Meho Kodro holte „Mura“ in seinen Trainerstab. Der Neo-Teamchef, erst seit August in Amt und Würden, soll Bosnien, das bis dahin durch die EM-Quali gestolpert war, auf Vordermann bringen. „Wir haben nur drei Punkte eingefahren, zuletzt daheim gegen Luxemburg verloren. Trotzdem: Alles ist noch möglich. Wir gehen jetzt einen neuen Weg“, ist Muratovic, der schon in Sarajewo weilt, guter Dinge.