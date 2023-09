Tragödie auf Tirols Straßen: Biker verunglückt

Zu einer Tragödie kam es in Häselgehr am Montagvormittag. Ein deutscher Biker (56) war mit einem Motorrad auf der B198 Lechtalstraße aus Richtung Häselgehr kommend in Richtung Elbigenalp unterwegs, als das Unglück passierte. Eine deutsche Fahrzeuglenkerin, die in dieselbe Richtung unterwegs war, wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen und wurde langsamer. Zeugen berichten, dass der Biker das langsamer werdende Fahrzeug übersah und wollte nach links ausweichen, wobei er gegen das linke hintere Ende eines vor ihm fahrenden Lieferwagens prallte.