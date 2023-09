Treffen Sie die sexy Pop-Legenden in Graz

Jetzt teilnehmen und gewinnen

Sie möchten Right Said Fred persönlich treffen? Das ist Ihre Chance! Wir verlosen fünf „Meet & Greet“-Pakete mit Right Said Fred am 20. September in Graz. Sagen Sie uns einfach, was SIE zum absoluten Fan des Kultduos macht. Seien es Erinnerungen, die sie mit den Sängern von „I‘m Too Sexy“ verbinden oder eine Merchandise-Sammlung. Eine Jury wählt im Anschluss die besten Einsendungen aus. Einsendeschluss ist der 10. September.