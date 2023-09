Zendaya begeisterte im XXS-Diamanten-BH ihre Fans

Bereits am 1. September wurde „Euphoria“-Beauty Zendaya 27 Jahre alt. Zur Feier des Tages veröffentlichte die Schauspielerin am Wochenende auf Instagram ein Foto, das sie in einem ziemlich freizügigen Outfit zeigte. Zu einem voluminösen Rock in Rosétönen und einem Top, das lediglich aus Puffärmeln besteht, kombinierte das Geburtstagskind nämlich einen Diamant-BH, der fast nicht kleiner ausfallen könnte.