200-Jahr-Jubiläum sorgt im Zillertal für Gänsehaut

Rund 900 Musikanten spielten gemeinsam

Um Punkt 9 Uhr starteten die Feierlichkeiten mit dem Sternmarsch der teilnehmenden Vereine zum Musikpavillon, dort folgten die Ansprachen und die Festmesse. Rund 900 (!) Musikanten gestalteten diese und spielten zusammen dieselben Stücke, was zu einigen Gänsehautmomenten führte. Im Anschluss daran stand der Festumzug durch Mayrhofen bis zum Festgelände am Waldfestplatz auf der Agenda - dort wurden alle Mitwirkenden verköstigt und bis spät in den Abend hinein gefeiert.