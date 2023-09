Schlagloch wurde Radfahrer in Tirol zum Verhängnis

Gemeinsam mit zwei Bekannten hatte der 60-Jährige am Samstagabend eine Radtour im Tannheimer Tal unternommen. Als das Trio vom „Älpele“ talwärts in Richtung Tannheim fuhr, geriet der Einheimische mit dem Vorderreifen in das Schlagloch. „Dadurch stellte es den Lenker quer und der Mann kam zu Sturz“, berichtete die Polizei.