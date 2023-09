26-Jährige stürzte mit Motorrad in die Pielach

Die Lenkerin aus dem Bezirk Hollabrunn dürfte auf der B39 im Gemeindegebiet von Kirchberg an der Pielach in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine verloren haben und gegen die Leitplanke geprallt sein, heißt es in einer Aussendung. Durch den Aufprall wurde sie über die Leitplanke geschleudert und kam in der Pielach zu liegen.