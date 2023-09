Tipps und Tricks: So gelingt das Drachensteigen

Tiere können sich leicht erschrecken

Am besten lässt man den Drachen auf einer großen Wiese ohne viele Bäume steigen. Bitte dabei auch auf Tiere achten – besonders Pferde sind, was „unbekannte Flugobjekte“ betrifft, sehr schreckhaft! Vorsicht auch an die Zweibeiner im Umkreis: Oft kommt der Drachen schneller runter, als einem lieb ist. So lässt sich das vermeiden: