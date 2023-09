Alko-Lenker beging nach Unfall Fahrerflucht

Kurz nach 9 Uhr fuhr die 38-jährige Grazerin mit ihrem Elektro-Lastenfahrrad auf der Georgigasse stadtauswärts. In der Holzbox am Lastenfahrrad transportierte sie ihre Kinder, einen 6-jährigen Buben und ein 4-jähriges Mädchen. An der Kreuzung mit der Schlossstraße hielt sie ihr Fahrrad an und blickte nach links und rechts. Der von links, aus der Schlossstraße kommende Pkw-Lenker hielt an, und die Frau setzte nach Blickkontakt mit dem Auto-Lenker ihre Fahrt fort. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 61-jährige Pkw-Lenker, ebenfalls aus Graz, plötzlich los, stieß gegen das Lastenfahrrad und versetzte es um zirka einen Meter.