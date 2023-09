Eine neue Ära für die Salzburger Ankläger

So hat es selbst dem sonst bei Gerichtsverhandlungen so redegewandten Ersten Staatsanwalt, Marcus Neher, bei den Grußworten an seinen Freund und neuen Chef vor Freude die Sprache verschlagen. Die folgende Umarmung vor den Augen von Justizministerin Alma Zadic und etlicher Spitzenbeamten zeugt vom innigen Umgang in der Behörde. Ähnlich berührend und auffallend lobend waren die an die Vorgängerin gerichteten Abschiedsworte: Dank Barbara Fischer habe „Salzburg wieder einen guten Ruf“, befand der Chef der Linzer Oberstaatsanwaltschaft und zollte - wie alle Redner - Respekt. Bei ihrer Amtseinführung, Ende 2018, waren Personal-Sorgen ein großes Thema. Das ist jetzt anders. Und dafür erntete Zadic ähnlich viele Lobesworte.