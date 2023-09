Am letzten Transfertag ein Neuer für Sturm!

Sportchef Andreas Schicker: „Mit Dimitri Lavalée konnten wir einen technisch sehr versierten und zweikampfstarken Linksfuß verpflichten, der in der starken belgischen Liga schon viel Erfahrung gesammelt hat. Ich bin davon überzeugt, dass er gut zu uns passen wird und absolut das Potenzial mitbringt, der Mannschaft weiterhelfen zu können. Mit Dimitri ergänzen wir uns in der Innenverteidigung um ein weiteres spannendes Profil, was uns in einem intensiven Herbst mit einer enormen Anzahl an Spielen zugute kommen wird. Wir freuen uns, dass Dimitri sich für Sturm entschieden hat und darauf, ihn künftig in schwarz-weiß zu sehen.“